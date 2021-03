Napoli: scontri con poliziotti in piazza Bellini, emessi 5 daspo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il questore di Napoli, Alessandro Giuliano, ha emesso 5 provvedimenti daspo nei confronti di altrettante soggetti, tutti napoletani, d'età compresa tra i 28 e i 41 anni, ritenuti responsabili delle tensioni con la Polizia in piazza Bellini lo scorso 14 giugno. In quell'occasione una volante della Polizia sarebbe stata oggetto di ingiurie da parte una persona che in seguito si è rifiutata di fornire agli agenti le proprie generalità. In un crescendo di tensione tra la Polizia e le persone accorse in difesa del soggetto fermato si è arrivati allo scontro. Secondo la ricostruzione della Polizia i soggetti "aggredirono e percossero gli agenti, al fine di ostacolarne l'attività". Al termine degli incidenti un funzionario di Polizia e altri 11 operatori riportarono contusioni e traumi con prognosi da 3 a 17 giorni mentre 5 volanti risultarono danneggiate. A seguito di quegli eventi sono state arrestate tre persone che si sono rifiutate di fornire le proprie generalità, per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, mentre altri due sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale. I 3 arrestati hanno subito il daspo della durata di un anno mentre i 2 denunciati di sei mesi. I daspo prevedono il divieto di accedere ai pubblici esercizi e ai locali di pubblico trattenimento ubicati in piazza Bellini e nelle strade adiacenti. (Ren)