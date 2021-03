Campania: Cirillo (M5s), Monte Faito passi sotto gestione unica regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quella che si sta consumando attorno al Faito è una commedia grottesca. Un bene di enorme attrattività turistica, per il quale auspichiamo da anni una gestione unica regionale, diventa oggi oggetto di un volgare baratto tra il Comune di Vico Equense e la Citta Metropolitana. Un ente, quest'ultimo, che per la prima volta s'interessa delle sorti del Faito, dopo anni di totale assenza e menefreghismo. Scambiare il 50 per cento delle quote per un manufatto comunale è un'operazione su cui va fatta al più presto chiarezza. In questi giorni presenterò un'interrogazione alla Regione Campania, che detiene l'altra metà delle quote, rinnovando il mio appello al governatore De Luca a valutare l'acquisizione dell'intera proprietà del Faito". È quanto propone il consigliere regionale del Movimento 5 stelle Luigi Cirillo. "Resto convinto - prosegue Cirillo - che solo sotto una gestione unica possiamo mettere fine alle tante criticità che ci trasciniamo da decenni e pianificare finalmente un serio rilancio di un patrimonio paesaggistico straordinario per l'intera Campania". Il consigliere comunale M5s al Comune di Castellammare di Stabia, Francesco Nappi ha annunciato: "In queste ore ho presentato una richiesta di consiglio monotematico sulla vicenda. Va ricordato che l'area del Faito comprende anche i comuni di Castellammare e Pimonte, che avrebbero avuto il diritto di essere messi a conoscenza di una trattativa tra la Città Metropolitana e il comune di Vico. Perdere il Monte Faito rappresenterebbe uno schiaffo che la nostra città non merita. Leggo dell'indignazione del sindaco Cimmino, ma a parte questo, non è chiaro cosa intende fare, se non il solito inutile spot". (Ren)