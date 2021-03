Regioni: Consulta, sì a sospensione automatica consigliere condannato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base alla giurisprudenza della Corte Edu, i legislatori nazionali godono di un ampio margine di apprezzamento nella disciplina del diritto di elettorato passivo, in particolare quando viene in gioco la peculiare esigenza di garantire stabilità ed effettività di un sistema democratico nel quadro del concetto di "democrazia capace di difendere se stessa". E questo è il caso della disposizione censurata che, con la previsione di determinati requisiti di onorabilità degli eletti, mira a garantire l'integrità del processo democratico nonché la trasparenza e la tutela dell'immagine dell'amministrazione. Pertanto, la previsione dell'applicazione automatica della misura non contrasta con il citato articolo 3 del Protocollo Cedu solo perché non affida ai giudici nazionali il potere di individualizzarla. In base alla giurisprudenza di Strasburgo, infatti, gli Stati contraenti possono scegliere se affidare al giudice la valutazione sulla proporzionalità della misura o incorporare questo apprezzamento nel testo della legge, attraverso un bilanciamento a priori degli interessi in gioco. (segue) (Com)