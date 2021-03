Imprese: il 16 marzo incontro su Expo 2020 Dubai approccio al mercato per aziende Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà martedì 16 marzo l'incontro dal titolo "Expo 2020 Dubai: Emirati Arabi Uniti: approccio al mercato per le imprese del Lazio, aspetti positivi e criticità", il programma di digital meeting "Informazione and Formazione 4.0" che la Regione Lazio promuove nell'ambito del progetto di partecipazione all'Esposizione Universale che si svolgerà a Dubai dal primo ottobre 2021 al 30 marzo 2022. Lo riferisce una nota di Lazio International. Il digital meeting offrirà indicazioni su aspetti commerciali, giuridici e fiscali per dare alle imprese del Lazio gli strumenti indispensabili per sviluppare l’export e programmi di internazionalizzazione verso gli Emirati Arabi Uniti, oltre che offrire uno spaccato delle attività di internazionalizzazione che la Regione Lazio metterà in campo a favore del Sistema economico produttivo del Lazio e del Territorio. Il mercato degli Emirati, con circa 4,568 miliardi di euro di Export, rappresenta un importante sbocco per i prodotti italiani. L'efficace gestione dell’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 e l’imminente avvio dell’Esposizione universale in programma dal prossimo primo ottobre, fanno degli Emirati uno dei Paesi in più rapida ripresa rispetto alla crisi economica generata dalla pandemia, oltre che un hub strategico di connessione commerciale con il Medio Oriente, l’Africa e l’Asia.(Res)