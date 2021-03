Napoli: de Magistris in visita al deposito Anm per nuovi mezzi pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, accompagnato dall'amministratore delegato di Anm Nicola Pascale e dall'assessore alla mobilità Marco Gaudini, al deposito di via Nazionale delle Puglie ha visionato i 7 nuovi autobus, tutti veicoli ibridi, con la trazione realizzata da un motore elettrico, supportato da un motore diesel euro 6 a basse emissioni. Come si legge in una nota "sono lunghi 12 metri, hanno 96 posti totali di cui 25 a sedere e sono dotati di pianale ribassato, pedana disabili e 2 posti accessibili per le persone in carrozzella, impianto di climatizzazione, telecamere per la videosorveglianza a bordo, sistema di monitoraggio satellitare e conta-passeggeri". I 7 bus saranno assegnati inizialmente alla linea R2 che percorre piazza Garibaldi, il corso Umberto e piazza Municipio.(Ren)