Campania: Confapi, insostenibile leggerezza della Regione sulle scuole

- "Nel nostro Paese non esiste più lo Stato di diritto. La beffa dei decreti e dei contributi da erogare ai servizi educativi per l'Infanzia e alle scuole paritarie non ha fine". Lo ha dichiarato il presidente della sezione Confapi scuole paritarie della Campania, Valentina Ercolino, che ha aggiunto: "Continua la saga tra le strutture scolastiche ed i servizi educativi con il Miur. Molti servizi educativi per l'infanzia della regione Campania ci hanno contattato denunciando di non aver ricevuto nel mese di dicembre 2020, il contributo spettante ai servizi educativi per l'infanzia (0-3), a titolo di sostegno economico a fronte mancato versamento delle rette scolastiche o della loro riduzione a causa del lockdown per l'anno 2019-2020. Ciò, nonostante che le strutture comparissero regolarmente nell' elenco del documento del Ministero dell'Istruzione Usr della Campania". E ancora: "L' Ufficio VI dell' Ufficio Scolastico della Campania, competente per l'erogazione dei contributi, ha motivato la mancata erogazione del contributo a causa di un presunto "disallineamento, probabilmente di rete, tra l'Ufficio Scolastico, la Ragioneria Territoriale, con l'Inps per la richiesta dei Durc". (segue) (Ren)