Campania: Confapi, insostenibile leggerezza della Regione sulle scuole (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E dunque: "Ciliegina sulla torta di questo atteggiamento burocratico e non collaborativo, il medesimo Ufficio concludeva di non aver contezza di quando le somme potranno ritornare nella disponibilità dei singoli Uffici Scolastici Regionali, essendo azione del Ministero dell'Istruzione re-impegnare queste somme esclusivamente in base a scelte di bilancio e di spesa che non coinvolgono gli Uffici regionali". Ercolino ha spiegato: "Sta di fatto che, l'incapacità della pubblica amministrazione di gestire gli intoppi burocratici utilizzando le legittime azioni previste dalla legge, ha lasciato le strutture prive del contributo previsto, abbandonandole a tempistiche del tutto incerte circa l'ottenimento di contributi essenziali, in questo durissimo momento, alla sopravvivenza stessa delle nostre strutture: una situazione a dir poco vergognosa ed inaccettabile nello Stato di diritto di un paese civile e democratico. Restando sul tema di ciò che funziona e non, la Regione Campania, in riferimento alla campagna pubblicizzata a gennaio 2021 per l'effettuazione dei tamponi antigenici nelle scuole, ha bloccato un servizio che non è mai partito, lasciando in stand by i medici dei distretti sanitari delle Asl territoriali". (segue) (Ren)