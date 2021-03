Campania: Lega, gravissime notizie circa irregolarità di spesa fondi europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gravissima la notizia riportata dal quotidiano La Repubblica sulle irregolarità di spesa registrate dalla Ue sui fondi europei programmati dalla Regione Campania per il periodo 2018-2019. Abbiamo sempre espresso dubbi circa il miliardo di euro di aiuti annunciato dal governatore De Luca nel periodo emergenziale del primo lockdown dove il presidente, in piena campagna elettorale, promuoveva il "Modello Campania" come esempio di virtù nella gestione della pandemia e dei fondi stanziati", così in una nota stampa la Lega Campania. Il consigliere regionale Severino Nappi su richiesta dell'europarlamentare e segretario regionale della Lega in Campania Valentino Grant ha inviato una lettera al presidente della Commissione Trasparenza Nunzio Carpentieri per richiedere una riunione "ad horas" dell'organo preposto alla vigilanza sugli atti della Giunta e dell'Assemblea regionale. (segue) (Ren)