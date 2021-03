Covid: Amitrano, in Campania crisi nera per hotel e ristoranti, interrogazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel 2020 in Campania gli hotel e le strutture ricettive extra alberghiere hanno subito una perdita economica tra il 60 e il 70 per cento, mentre i ristoranti tra il 50 e il 60 per cento. E purtroppo nel 2021 sta andando peggio. Sono numeri drammatici che impongono interventi veloci ed efficaci". Lo scrive in una nota il deputato del Movimento 5 stelle Alessandro Amitrano, il quale ha depositato un'interrogazione parlamentare sul tema ai ministri del Lavoro, della Salute e dello Sviluppo economico. "Tra le attività economiche che maggiormente hanno subito una dura battuta di arresto ci sono le aziende operative nel settore 'Horeca' (Hotel, restaurant, café), soprattutto bar e ristoranti - prosegue - Ho chiesto ai ministeri competenti di intraprendere tutte le azioni possibili per sostenere questi settori, attività strategiche per l'economia del Paese, al fine di evitare nuove chiusure e un aumento della perdita dei posti di lavoro nelle filiere legate alla ristorazione, peraltro in una regione come la Campania già fortemente segnata dall'enorme tasso di disoccupazione, soprattutto giovanile e femminile", ha concluso. (Ren)