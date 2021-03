Abruzzo: nuova proposta Gssi per le scuole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Molti studi recenti mostrano quanto sia importante sia per il singolo che per la società la formazione nelle discipline Stem", spiega Ivan De Mitri, professore ordinario di Fisica sperimentale delle Interazioni fondamentali presso il Gssi e coordinatore degli incontri, insieme a Giuliano Bocchia dell'Ufficio scolastico regionale. "Questa iniziativa si inserisce quindi nel quadro delle attività con cui la comunità scientifica del Gssi intende contribuire allo sviluppo del territorio collaborando in maniera proficua con le varie istituzioni, l'Usr in questo caso, su temi che vanno dalla formazione alla ricerca e alle sue applicazioni". "La formazione degl'insegnanti - ha aggiunto il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, Antonella Tozza - è la via maestra per migliorare la qualità della scuola. Questi corsi vogliono far arrivare tra i banchi le idee più innovative delle scoperte scientifiche, insieme a una metodologia didattica accattivante e motivante per gli studenti. Il protocollo sottoscritto rappresenta una best practice a livello nazionale mostrando quanto la scuola abruzzese sia protesa a raggiungere le posizioni più innovative a livello scientifico e pedagogico". Il direttore Tozza ha inoltre ricordato che la presenza sul territorio del Gssi e dell'Infn, ha permesso di organizzare questi primi corsi, che rappresentano un progetto pilota di avanguardia, destinato ad essere implementato nei prossimi tre anni. (Gru)