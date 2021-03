Vaccino: vicepresidente Consiglio regionale Abruzzo, subito personale supermercati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una richiesta all'assessore regionale alla Salute Nicoletta Verì perché "provveda ad inserire in maniera prioritaria fra le categorie da vaccinare le commesse ed il personale dei supermercati" è stata avanzata dal vicepresidente del Consiglio regionale abruzzese Roberto Santangelo. "La richiesta - spiega - nasce dalla consapevolezza che i lavoratori in questione sono una categoria poco rappresentata a livello mediatico ed istituzionale ma che nel contesto della pandemia da Covid-19, sono stati e sono costantemente, in maniera silenziosa e con notevole spirito di abnegazione, a servizio dei cittadini per garantire la continuità dei servizi essenziali che non possono essere interrotti. D'altro canto è proprio la tipologia di lavoro che svolgono che li espone quotidianamente a contatti che, seppur nel rispetto delle prescrizioni sanitarie, fa di loro una categoria potenzialmente ad elevato rischio; ho ritenuto quindi doveroso rappresentare nelle sedi istituzionali le istanze che quotidianamente mi arrivano e dare voce a richieste legittime; vaccinare questa categoria di lavoratori e ricomprenderli in categorie preferenziali facendo salva la precedenza del personale sanitario, delle forze dell'ordine, ultraottantenni, persone fragili e operatori di servizi essenziali e di quant'altri indicati dal Ministero della Salute, non fa altro che rispecchiare la strategia d'attacco e di difesa dal virus limitandone la possibilità di diffusione e contagio". (Gru)