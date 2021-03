Vaccino: Fapi, Speranza autorizzi aziende ad acquisto autonomo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa assunta dal presidente del Consorzio di sviluppo industriale di Benevento, Luigi Barone, di chiedere l'autorizzazione, al ministro della salute Speranza e al presidente della regione Campania De Luca, per l'acquisto autonomo dei vaccini necessari a mettere in sicurezza i lavoratori delle aziende del proprio agglomerato industriale è "lodevole nonché dettata dalla responsabilità e dal buon senso". Lo afferma in una nota il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto, commentando l'iniziativa assunta dal presidente Asi di Benevento di acquistare autonomamente vaccinazioni per le aziende. "Il governo - spiega Sciotto - ancora non ha dato segnali concreti alle categorie produttive del Paese sui tempi di vaccinazione, nonostante l'intesa raggiunta di impegnare i medici d'azienda e competenti nella somministrazione delle dosi. Sosteniamo la richiesta formulata dall'Asi di Benevento di consentire l'acquisto sul mercato dei vaccini per mettere in sicurezza i lavoratori e la produttività delle imprese. In questa fase sono necessarie decisioni coraggiose, basta annunci inutili e demagogia. Per salvare l'economia ed il lavoro - conclude il leader della Fapi - il ministro della Salute autorizzi le imprese ad acquistare i vaccini sul mercato". (Com)