Campania: Nonno (Fd'I), vergognose condizioni di lavoro per personale 118

- "Le testimonianze di queste ore di operatori del 118 che in Campania sono costretti ad affrontare file con le ambulanze anche di decine di ore, con pazienti gravi a bordo, sono lo specchio delle cattive scelte prese in tema di sanità regionale in questo periodo caratterizzato da covid19. Vi sono ambulanze medicalizzate dove i pazienti per fortuna vengono curati da personale altamente qualificato in attesa di entrare in pronto soccorso. I meno "fortunati" invece devono attendere ore interminabili (nel mezzo di soccorso) prima di poter esser presi in cura, con tutti i rischi del caso. Uno scempio vergognoso di cui la Giunta dovrà dar conto ai cittadini campani". Lo ha denunciato in una nota Marco Nonno, consigliere regionale della Campania di Fratelli d'Italia. (Ren)