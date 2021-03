Campania: Lega, gravissime notizie circa irregolarità di spesa fondi europei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nappi ha spiegato: "Si rende necessario che la Commissione avvii, con la massima urgenza, una serrata attività di indagine e verifica su quanto sta emergendo dalle notizie di stampa. Quindi si richiede l'immediata calendarizzazione della Commissione presieduta da Carpentieri, per fare chiarezza su tutti i progetti di spesa, in particolare per appalti pubblici e sull'impiego delle risorse europee". La Lega ha inoltre sottolineato: "l'urgenza della convocazione è imputabile alla prossima assegnazione alla Campania delle risorse del Recovery Fund oltre che all'avvio operativo della programmazione relativa al periodo 2021/2027, soprattutto per rispetto delle famiglie, delle aziende e dei professionisti campani che ancora attendono i tanti conclamati ristori da parte del Presidente De Luca. E' necessario che i cittadini della nostra Regione conoscano la verità". (Ren)