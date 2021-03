Abruzzo: Marsilio, a Teramo 21 posti letto terapia sub-intensiva per 3 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ultimati i lavori di riqualificazione di 21 posti letto di terapia sub intensiva per l'emergenza Covid-19 presso il III lotto (ex sanatorio) dell'Ospedale Mazzini di Teramo. Per un importo a base di gara di 3 milioni di euro sono stati rispettati i tempi prefissati e, con grande emozione, consegnata alla città un'opera così importante. Oggi la cerimonia di inaugurazione alla presenza del presidente della Regione, Marco Marsilio. Presenti, tra gli altri, anche gli assessori Pietro Quaresimale, Nicoletta Verì, il sottosegretario della giunta Umberto d'Annuntiis, il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto, e il direttore della Asl Maurizio Di Giosia. "Devo complimentarmi per il rispetto dei tempi – ha detto Marsilio - per l'intelligenza e la capacità di utilizzare spazi esistenti e valorizzarli per mettere in sicurezza la gestione del Covid. Per me è davvero un orgoglio essere qui. Oggi stiamo inaugurando a tempo di record questa struttura, magari avessimo avuto questa delega prima di ottobre, saremmo arrivati con qualche mese di anticipo". (segue) (Gru)