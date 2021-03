Abruzzo: Marsilio, a Teramo 21 posti letto terapia sub-intensiva per 3 milioni di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho svolto in queste settimane un'azione di notevole pressione sulla direzione della Asl e su tutti gli attori coinvolti in questo procedimento perché la verità è che siamo tutti terrorizzati dalla paura di non arrivare in tempo a salvare vite umane e non riuscire, così, a mettere i nostri ospedali nelle condizioni di dare risposte certe ai nostri pazienti, sempre più numerosi, purtroppo. La speranza è che si tratti del colpo di coda finale di questa pandemia e che la progressiva vaccinazione possa portarci in sicurezza. Ringrazio di vero cuore il personale sanitario per il lavoro e la missione che svolge augurando a tutti di tornare presto alla normalità anche nella loro vita professionale". I lavori sono stati eseguiti nell'intero piano primo del Lotto 3, in un'area vasta circa 2000mq di superficie precedentemente in disuso. Entrambe le ali del reparto sono servite da percorsi di svestizione e decontaminazione separate per sesso e per mezzo di filtri dotati di porte scorrevoli che garantiranno la regolari procedure di attraversamento di zone "pulite e sporche". In più servizi igienici, ambulatori e studi medici. I posti previsti sono stati predisposti per essere ampliati e riconvertiti in altri reparti in base alle esigenze future del territorio. (Gru)