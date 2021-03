Sant'Antimo (Na): commissione antimafia revoca appalto da 5 mln

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione straordinaria del Comune di Sant’Antimo (Na), composta da Maura Nicolina Perrotta, Simonetta Calcaterra e Salvatore Carli, ha reso noto che "nell’ambito dell’esercizio dei poteri antimafia ha disposto la revoca di un appalto per la realizzazione di lavori presso la scuola media statale “ Giovanni VIII” per l’importo di circa cinque milioni di euro". Contestualmente, si legge ancora nella notta: "nella mattinata odierna il personale del Comando di Polizia Locale ha sottoposto a sequestro giudiziario una casa colonica in costruzione di circa 450 per irregolarità urbanistiche e denunciato il proprietario. L’ufficio tecnico del Comune completerà il procedimento per l’annullamento del permesso di costruire". E infine: "L’attività di contrasto all’abusivismo edilizio e di verifica della legittimità dei permessi a costruire, in particolare quelli riguardanti le aree agricole e la conformità della realizzazione degli stessi, disposta da tempo dalla Commissione Straordinaria ha determinato, ad oggi, il sequestro giudiziario di ben undici unità immobiliari".(Ren)