Infrastrutture: Lega, lista opere e coinvolgimento Regioni per Dpcm

- "Grazie alla Lega sul Dpcm sulle opere strategiche saranno inserite le reti Ten-T, le infrastrutture per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina, nuovi commissariamenti e i finanziamenti mancanti per completare alcune opere". Lo dicono in una nota i deputati della Lega nelle commissioni Ambiente e Trasporti alla Camera. "Inoltre - continua - abbiamo proposto e ottenuto che ci sia un coinvolgimento maggiore delle Regioni per individuare le opere da commissariare. Un risultato positivo in commissione Trasporti che proietta il Paese verso la realizzazione di infrastrutture utili e moderne"(Com)