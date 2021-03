Abruzzo: Covid, a Chieti sindaco dispone chiusura di nidi e scuole dell'infanzia fino al 3 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Chieti Diego Ferrara annuncia l'intenzione di prorogare la sospensione della didattica in presenza fino al prossimo 3 aprile. L'amministrazione sta predisponendo un'ordinanza che sospende l'attività di nidi (pubblico e privati e ludoteche) e scuole dell'infanzia, mentre scuole elementari e medie continueranno ad operare con la didattica a distanza. "Nonostante in Abruzzo si sia avuto un abbassamento sensibile dell'indice Rt a 0.9, a Chieti e paesi limitrofi l'indice di prevalenza, che è il rapporto fra il numero di eventi sanitari rilevati nella popolazione in un determinato momento e il numero delle persone osservate in quel momento, rimane pari a 1,33", sostiene Ferrara. "In merito a tale valore, diciamo che un indice di prevalenza pari a 1 è già border line e ai limiti, noi stiamo a 1,33, dunque al di sopra della soglia. C'è poi un altro fatto che non possiamo trascurare: la variante inglese rappresenta la quasi totalità dei contagi che attualmente scontiamo; è particolarmente contagiosa e patogena; è capace di evadere la risposta immunitaria, quindi stiamo osservando persone che hanno contratto il virus e si riammalano". Inoltre, "è capace di evadere l'immunità da vaccino, tant'è che stiamo osservando persone che si sono vaccinate e successivamente risultano positive. Siamo, quindi, alle prese con una variante aggressiva e che sta colpendo particolarmente l'età scolare e infantile, infatti il 17 per cento dei 187 casi citati è in età scolare e, di questi, il 5 per cento colpisce bambini fra 0 e 6 anni di età". (segue) (Gru)