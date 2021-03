Abruzzo: Covid, a Chieti sindaco dispone chiusura di nidi e scuole dell'infanzia fino al 3 aprile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inoltre, sempre a Chieti - spiega ancora il sindaco Ferrara - siamo a un livello di allarme superiore ai limiti consentiti: nell'ultima settimana, la prima di marzo, abbiamo avuto 187 contagi, ben al di sotto dei 266 e 239 di febbraio, ma al di sopra del livello soglia di 125 contagi su 50mila persone. Ricapitolando, la nostra situazione allo stato attuale è questa: l'indice di prevalenza a Chieti è elevato; l'indice di contagio è elevato; i contagi si stanno avendo particolarmente nell'età scolare. A fronte di tutto questo ho chiesto agli uffici comunali di predisporre un'ordinanza per continuare a tenere chiuse fino al 3 aprile, quindi fino a Pasqua, tutte le scuole di competenza comunale in ossequio a quanto dispone l'articolo 43 dell'ultimo Dpcm governativo in questi casi: attività sospesa per i nidi, (pubblico e privati e ludoteche) e scuole dell'infanzia, mentre le scuole elementari e medie continueranno con la didattica a distanza". (Gru)