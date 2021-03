Napoli: droga ed estorsione, 7 misure cautelari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina i carabinieri di Giugliano in Campania (Na) hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare nei confronti di 7 persone, 2 in carcere, 4 agli arresti domiciliari e 1 dell'obbligo di presentazione alla Polizia, perché ritenuti responsabili, a vario titolo, di traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, furto ed estorsione. Il provvedimento, emesso dal gip del Tribunale di Napoli Nord, ha colpito soggetti di età compresa tra i 21 e 32 anni, residenti a Casandrino (Na). Le indagini condotte tra settembre e dicembre 2019 dai carabinieri di Grumo Nevano (Na) hanno consentito di verificare una regolare attività di spaccio nel Comune di Casandrino. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno permesso agli inquirenti di documentare numerosi episodi di cessione di hashish e cocaina. Inoltre, sono emersi anche anche due episodi di estorsione e furto: in un'occasioni gli indagati avrebbero minacciato gravemente un acquirente che non era riuscito a saldare il prezzo della sostanza stupefacente, e in un'altra avrebbero rubato oltre 7mila euro a un'agenzia di scommesse di Casandrino. (Ren)