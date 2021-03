Covid: Pirozzi (sindaco Giugliano), indici oltre la media regionale, difesa della salute è prioritaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo la piattaforma Sinfonia che ci fornisce degli alert. Gli indici di Giugliano erano oltre la media regionale e quindi ho stabilito una misura rafforzata". Lo ha detto Nicola Pirozzi, sindaco di Giugliano in Campania (Na), intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" su Radio Crc Targato Italia. Il primo cittadino ha poi proseguito: "Abbiamo chiuso le piazze, interdette le spiagge il sabato e domenica, chiuso il mercato anche quello alimentare. Limitare la libertà individuale è una grande sofferenza per me ma, la difesa della salute è prioritaria". Sui malumori dei commercianti Pirozzi ha sottolineato: "Accetto le critiche e sono al loro fianco ma l'asporto può diventare motivo di assembramenti perché i cittadini escono. E in una settimana nel territorio sono stati superati i 250 casi, preferisco agire in anticipo. I controlli servono ma quando c'è una norma bisogna rispettarla soprattutto in un comune così vasto". (Ren)