Imprese: Latini (Sace), presenti a Bari da 11 anni, confidiamo in ripresa dopo shock del 2020

- Come Sace siamo ormai presenti a Bari da 11 anni con un nostro ufficio, che nel tempo ha saputo intrecciare solide relazioni con il territorio, in particolare con la Regione e Confindustria: in Puglia, dove siamo al fianco di oltre 700 imprese, abbiamo mobilitato circa 400 milioni di euro di risorse, destinate a sostenere le attività di export e internazionalizzazione e la liquidità delle aziende colpite dall’emergenza pandemica. Così l’amministratore delegato di Sace, Pierfrancesco Latini, intervenenuto oggi all’inaugurazione della nuova sede di Cassa depositi e prestiti (Cdp) a Bari. “La Puglia è la dodicesima realtà esportatrice in Italia e terza nel Mezzogiorno, con circa nove miliardi di esportazioni nel 2019: numeri che dimostrano una buona propensione all’export, ma che confermano anche il grande potenziale ancora inespresso di molte aziende locali”, ha detto, aggiungendo che “dopo lo shock del 2020 crediamo che il 2021 sarà un anno di ripresa, trainata da settori di eccellenza del Made in Italy come l’agroalimentare, la meccatronica, il design e l’aerospazio”. Comparti, ha continuato, che “qui in Puglia contano su tantissimi testimonial di successo, con molti dei quali lavoriamo da tempo”. (Ems)