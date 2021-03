Campania: Confapi, insostenibile leggerezza della Regione sulle scuole (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ercolino ha proseguito: "Inoltre, per molti servizi educativi per l'Infanzia della Regione, non è prevista alcuna possibilità di accedere e registrarsi sulla piattaforma Scuola Sicura, in quanto non si è provveduto a fornirli delle credenziali necessarie per la registrazione. Ma il problema è a monte, in quanto i servizi educativi non sono in possesso di codici meccanografici, non essendo scuole statali e paritarie: i servizi educativi per l'infanzia, come dovrebbe essere noto alla Regione, hanno una determina dirigenziale rilasciata dal Comune di appartenenza. Sta di fatto che a tutt'oggi vane sono state le segnalazioni via mail e gli appelli telefonici agli uffici Regionali o alla stessa scuola sicura". Infine ha concluso: "In conclusione, la presidente della Confapi-scuole paritarie della Campania auspica che su questi punti sensibili nel cuore di una pandemia, qualcuno possa rispondere ed attivare la procedura dovuta per la registrazione degli asili nido, micro nido e per le ludoteche, strutture tutte dotate di personale scolastico/educativo che opera a contatto con i minori. L'alternativa non può essere una macumba o un qualsivoglia rito propiziatorio. Sono in gioco diritti dovuti in uno Stato civile ad un comparto (0-3) così importante e delicato". (Ren)