Napoli: Laboccetta (Polo Sud), disposti oltre 1000 abbattimenti di immobili, questione di massima urgenza

- “Il Governo deve assolutamente intervenire per evitare gli abbattimenti degli immobili soprattutto in Campania”. Lo dichiara in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta. “La Magistratura intende procedere - spiega il presidente di Polo Sud - nonostante questo particolare periodo sanitario ed economico, nei confronti di oltre 50.000 cittadini della Campania. Entro l'anno sono stati gia' disposti oltre 1000 abbattimenti di immobili. Siamo in pieno caos. In moltissimi casi si tratta di case che hanno ottenuto regolare licenza edilizia. In un totale vuoto legislativo e' accaduto che la Corte di Cassazione ha stabilito che la sanzione di demolizione di case sia imprescrittibile quando questa viene eseguita come pena accessoria collegata ad un precedente reato penale. Qui siamo di fronte a case considerate legittime da parte dei Comuni e delle Soprintendenze, ma considerate abusive dai Giudici. C'e' una grave ed evidente anomalia nel nostro sistema urbanistico e nel groviglio di norme che lo regolano. Mi risulta che un qualificato pool di Avvocati ha fatto pervenire una puntuale ed opportuna proposta di legge a Salvini, Meloni e Berlusconi. A mio personale parere per evitare ulteriori tragedie in Campania, così come in altri territori, basterebbe inserire una specifica norma in un Dpcm. Rivolgo un appello soprattutto agli ex Colleghi parlamentari della Campania affinche' si facciano carico di affrontare con urgenza l'annosa questione”. (Ren)