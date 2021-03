Sardegna: Consiglio di Stato, sì ai test obbligatori per chi arriva nell'Isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di Stato ha respinto con decreto l'istanza cautelare contro la regione Sardegna per la riforma del decreto del Tar concernente "la previsione di tamponi molecolari obbligatori, il trattamento di dati sensibili non autorizzato e le ulteriori restrizioni alla libertà personale, di circolazione e trattamenti sanitari soggetti a riserva di legge, ai viaggiatori che sbarcano nella Regione Autonoma della Sardegna con ogni mezzo". In parole povere si tratta di un sì ai tamponi obbligatori per chi sbarca nell'Isola. (segue) (Rsc)