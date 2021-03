Regioni: Consulta, sì a sospensione automatica consigliere condannato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella sentenza la Corte ha anche negato che vi sia stata violazione del principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni, per l'esistenza di una competenza regionale in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri regionali prevista dall'articolo 122 della Costituzione. Il nucleo essenziale della disciplina della sospensione contenuta nel d.lgs. n. 235 del 2012 va ricondotto, sulla base del criterio della prevalenza, alla materia di competenza statale esclusiva "ordine pubblico e sicurezza" (articolo 117, comma 2, lettera h, Costituzione). Non si tratta, quindi, di un'ipotesi di intreccio inestricabile di materie, che solo imporrebbe il previo coinvolgimento delle Regioni. (Com)