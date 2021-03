Sardegna: indagine patrimoniale su trafficante droga, Gdf sequestra beni per oltre 457 mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Beni e quote societarie per un totale di 457 mila euro sono state sequestrate dai Finanzieri del comando provinciale di Cagliari, con il supporto di un equipaggio della Sezione aerea del Reparto operativo aeronavale nell'ambito di indagini coordinate dalla procura della Repubblica di Cagliari. Le Fiamme gialle hanno dato esecuzione, a Cagliari (Borgo S.Elia - Is Mirrionis) e provincia, a numerosi provvedimenti di perquisizione personale e locale, e di sequestro patrimoniale, nei confronti di un gruppo di persone legate, anche da vincolo familiare, ad un cagliaritano di 43 anni, ora detenuto e già gravato da precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, nonché sottoposto a numerosi procedimenti per ricettazione e riciclaggio. (segue) (Rsc)