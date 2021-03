Vaccino: Decaro (Anci), priorità a sindaci? Grazie, no

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alcuni parlamentari, con un ordine del giorno approvato alla Camera, chiedono di inserire i sindaci tra le categorie ammesse prioritariamente alla vaccinazione in qualità di autorità sanitarie locali. Li ringraziamo, ma ci sono tante categorie di lavoratori esposte e persone fragili, che dovrebbero essere vaccinati prima di noi. Noi sindaci aspetteremo il nostro turno". E' quanto afferma in una nota Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell'Anci in merito all'odg approvato oggi alla Camera dei deputati che "impegna il governo a valutare l'opportunità di inserire i sindaci, in qualità di autorità sanitarie locali, tra le categorie ammesse prioritariamente alla vaccinazione anti Sars-CoV-2/Covid-19 dal nuovo Piano vaccinale".(Com)