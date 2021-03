Covid: De Luca, grazie a medici, tutelare famiglie di sanitari deceduti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Desidero ancora una volta ringraziare tutti i medici e tutto il personale sanitario in prima linea in queste settimane sul fronte dell’emergenza Covid. Ancor di più il nostro pensiero va a quanti hanno pagato un prezzo altissimo, vittime del virus". Lo ha scritto sui social il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca: "Ho incontrato anche una delegazione di familiari di medici di famiglia deceduti durante la pandemia in Campania. Pur comprendendo le diverse situazioni dal punto di vista lavorativo e contrattuale dei medici ospedalieri e dei medici di medicina generale, per ragioni umanitarie è opportuno e giusto tutelare le famiglie di tutti i medici deceduti nell’ambito delle attività anti Covid nella nostra regione". E infine: "Per questo raccogliamo il loro appello e segnaleremo tale situazione ai ministeri della Salute e del Lavoro, come all’Inps, perché venga riconosciuto il loro impegno". (Ren)