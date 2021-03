Tlc: Nardello (Tim), chiuderemo divario digitale in Campania entro l’anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiuderemo il divario digitale in Campania entro la fine dell'anno, riducendo il gap di competenze per l’utilizzo della rete con il progetto Operazione Risorgimento Digitale. Così Carlo Nardello, chief strategy, business development and transformation officer di Tim, nel corso del suo intervento al Campania Digital Summit organizzato da Innovation Group. “Dallo scorso febbraio la Puglia è la prima regione italiana senza digital divide: abbiamo portato la banda ultralarga alla pressoché totalità delle famiglie che utilizzano la rete fissa”, ha detto, aggiungendo che la rete ultrabroadband di Tim in Campania “già oggi copre il 94,5 per cento delle famiglie con linea fissa attiva, e arriverà al 99,9 entro l’anno”. Al tempo stesso, ha continuato, con il mobile 4G “copriamo il 97,8 per cento dei comuni, tra le più avanzate regioni del Sud”. Per quanto riguarda le competenze digitali, Nardello ha ricordato i dati Censis che evidenziano come solo otto italiani su dieci dispongano di competenze digitali almeno di base. “Siamo impegnati da prima della pandemia, insieme ad oltre 40 partner istituzionali ed industriali, nell’Operazione Risorgimento Digitale con cui abbiamo raggiunto oltre un milione di visualizzazioni dei vari contenuti formativi: le iniziative messe in campo si sono arricchite con un percorso formativo sulle competenze digitali rivolto alle Pmi, che prevede anche il rilascio di attestati sul livello di competenza raggiunto”, ha spiegato, ribadendo infine l’impegno di Tim nella costruzione della rete in fibra ottica per la quale verrà lanciata a breve Fibercop. “Per accelerare lo sviluppo della nuova generazione di rete ultrabroadband, stiamo promuovendo la cooperazione tra gli attori del settore attraverso l’offerta di coinvestimento, opzione chiave per accelerare la copertura Ftth in tutto il Paese e specialmente nelle aree grigie”, ha concluso. (Rin)