Torino: amministrative 2021, Salizzoni ritira candidatura, "su di me troppe riserve"

- Mauro Salizzoni si ritira dalla corsa a candidato sindaco di Torino per il centrosinistra. Lo ha annunciato lo stesso vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte, spiegando che di fronte ad alcune riserve espresse in questi mesi "da alcune forze politiche, in particolare dentro il Pd", e "in assenza di un ampio accordo sul mio nome", non intende "essere di intralcio". E quindi: "preferisco farmi da parte". Quello del mago dei trapianti era uno dei due nomi in ballo per la coalizione di centrosinistra in ballottaggio con Stefano Lo Russo, capogruppo del Pd in Consiglio comunale. Ecco il testo della lettera: "Mesi fa avevo accolto l’invito, ricevuto da più parti, di mettermi a disposizione del centro sinistra per candidarmi a essere il nuovo sindaco di Torino. Incontri, colloqui, presenza nei quartieri per ragionare e scrivere insieme il programma per il rilancio di una città provata da crisi demografica, deindustrializzazione e infine pandemia: ho raccolto l’entusiasmo e la voglia di lavorare di alcuni gruppi politici e di molti esponenti e realtà della società civile, che rappresentano le forze vive di un capoluogo che fatica ad uscire da una fase di declino - scrive Salizzoni - . Certo la politica ha le sue regole e le sue dinamiche. Lo sappiamo. Lo so per l’attività e l’impegno che svolgo attualmente in Regione. È a tutti evidente come sia difficile giungere ad una ‘sintesi’ sui diversi nomi in campo pur all’interno di una stessa squadra e come molte siano le variabili da considerare. Infatti proprio il mio profilo (umano, professionale e di passione civile), che viene visto da molte persone come un fattore di rinnovamento per la politica e per le sorti del nostro territorio, è stato ritenuto da alcune forze politiche (in particolare dentro il PD) come l’elemento di debolezza di una candidatura che non sarebbe adeguata a governare una città complessa. Per cui, di fronte a queste riserve, in assenza di un ampio accordo sul mio nome, non intendo essere di intralcio e preferisco farmi da parte". (segue) (Rpi)