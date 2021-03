Sardegna: indagine patrimoniale su trafficante droga, Gdf sequestra beni per oltre 457 mila euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attraverso le verifiche investigative condotte dal Gico del nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Cagliari, è stato possibile documentare come l'indagato controllasse numerose attività economiche ricavandone proventi illeciti e costituendo un ingente e diversificato complesso di beni mobili, immobili, imprese commerciali e disponibilità finanziarie detenuto attraverso prestanomi, ai quali era stata attribuita fittiziamente la titolarità e la disponibilità, per eludere le disposizioni di legge previste dalla normativa in materia di prevenzione patrimoniale di cui l'interessato sarebbe potenzialmente destinatario. (segue) (Rsc)