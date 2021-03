Napoli: Presutto, Parco Teodosia dimenticato dal Comune, interrogazione parlamentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è un unico luogo a San Giovanni a Teduccio dove i bambini con le mamme potevano giocare e camminare, era il Parco Teodosio di via Nuova Pazzigno. Quel parco inaugurato nel 2001 per dare un po' di colore al grigio di quell'area, è chiuso da quasi 18 anni perché, dopo analisi dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Campania (Arpac), si ritenne di chiuderlo in via precauzionale pur non essendo i dati emersi in contrasto con l'uso dell'area come parco pubblico". Così Vincenzo Presutto, senatore del movimento 5 Stelle che sullo stato di Parco Teodosio a Napoli ha presentato una interrogazione parlamentare insieme ad altri dieci senatori: Puglia, Angrisani, Gaudiano, Ricciardi, Trentacoste, Vaccaro, Donno, Montevecchi, Mautone, Romano. "Nel 2014 - spiega Presutto - il Comune di Napoli approvò una delibera per l'approvazione dei lavori nel Parco Teodosia per 165mila euro. Ad oggi quel progetto, con fondi stanziati, è ancora in attesa di partire. Nel 2011 il parco è stato dichiarato definitivamente chiusi per questioni igienico sanitarie e per la mancanza di conoscenza della caratterizzazione del terreno. Va ricordato che il Parco Teodosio è in piena zona Sin, Sito di Interesse Nazionale, in attesa di bonifica da anni. Per questo motivo, dopo avere ascoltato le richieste dei cittadini dell'area, ormai diventata una discarica abusiva e un ritrovo per tossicodipendenti, ho rivolto al Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, in una interrogazione a risposta scritta, le seguenti domande: è a conoscenza del perché il parco sia stato definitivamente chiuso nel 2011; se siano stati eseguiti i lavori deliberati nel 2004; se non ritenga di appurare che il sito non nasconda materiale nocivo per la gente che abita nel quartiere". (Ren)