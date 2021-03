Abruzzo: Ora della terra, Chieti aderisce e spegne piazza San Giustino e piazza Vico il 27 marzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo iniziato il nostro mandato - spiegano gli amministratori di Chieti - piantando alberi, proprio per rappresentare il cambiamento di visione sulla tutela ambientale, lavoreremo con la Commissione Statuto per fornire Chieti di un regolamento del verde che renda operativa la collaborazione della comunità nella gestione dei parchi pubblici e aree verdi per rendere e di concerto con l'assessorato alla Mobilità e Lavori pubblici, ci occuperemo anche della sostenibilità, accelerando i tempi dei cantieri per la realizzazione di percorsi di mobilità sostenibile, nonché monitorando la nuova gestione degli impianti della pubblica illuminazione, passata a Rti Ceie Power Spa, a fronte del contratto per la concessione del servizio ratificato lo scorso 14 dicembre e aderente al Programma Elena, (European local energy advisor), attivato dalla Commissione europea e coordinato dalla provincia di Chieti proprio per coinvolgere città e i cittadini negli obiettivi di politica energetica sostenibile. Attività in movimento, perché la città abbia un suo percorso, nuovo e deciso sul fronte ambientale e, soprattutto, su quello della sostenibilità, sia per recuperare risorse, che tutelare quelle green per il futuro. Anche sul fronte mobilità abbiamo fatto un passo importante, partecipando a un progetto pilota di mobilità integrata, innovativo e primo in Italia, che nasce dalla sinergia fra l'Amministrazione comunale ed Esa Energie, società italiana che è prossima a installare in città 3 ciclo-stazioni automatizzate a ricarica induttiva che incentiveranno l'uso dei parcheggi contribuendo a decongestionare il centro urbano". (Gru)