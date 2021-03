Abruzzo: Garanzia giovani, al via avviso per assunzione e formazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sostenere i giovani che, una volta inseriti al lavoro, hanno necessità di perfezionare e affinare le competenze lavorative delle attività previste nel contratto stesso. È l'obiettivo principale del nuovo avviso della Misura 2-C del programma Garanzia Giovani pubblicato oggi sul sito della Regione In sostanza, la regione Abruzzo mediante Garanzia Giovani finanzia la formazione specifica dei giovani appena assunti, venendo in questo modo incontro sia alle esigenze del giovane appena entrato nel mondo del lavoro con un contratto sia alle esigenze del datore di lavoro che richiede una formazione specifica sulle mansioni lavorative del giovane appena assunto. I progetti formativi sono elaborati da un Organismo di formazione (che dovrà rispondere all'Avviso) di concerto con il datore di lavoro con lo scopo di perfezionare le competenze mancanti del giovane appena assunto. "E' una misura importante che da una parte vuole agevolare l'approccio dei giovani al mondo del lavoro e dall'altra viene incontro alle esigenze specifiche del singolo datore di lavoro - spiega l'assessore regionale alla Formazione Pietro Quaresimale -. In questo senso, il mondo dell'impresa ha sempre evidenziato l'esigenza di una formazione specifica ai neo assunti in relazione all'attività dell'impresa stessa. Non a caso la Misura 2-C viene attivata solo su richiesta specifica del datore di lavoro che, una volta assunto il giovane, insieme con l'Organismo di formazione prescelto redige un piano formativo ad hoc e ne chiede il finanziamento".