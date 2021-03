Vaccino: Costa, no a battaglie tra Regioni, governo con territori per ottimizzare campagna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Comprendo e faccio mie - prosegue il sottosegretario - le preoccupazioni di quei governatori che lanciano un appello per richiedere una maggiore disponibilità di sieri per i propri territori, ma chiedo loro di evitare di ingaggiare sterili battaglie politiche alla ricerca, quindi, di un capro espiatorio. In questo momento il Paese ha bisogno di cooperazione tra le parti coinvolte, lasciando da parte le divergenze politiche, e non della contrapposizione tra Stato e Regioni. E poi: cerchiamo di vedere la realtà. Nelle ultime settimane nella tempistica e nella somministrazione vaccinale si intravede finalmente la luce in fondo al tunnel. E' notizia di poche ore fa che entro fine marzo saranno consegnate all'Italia oltre 500 mila nuove dosi di vaccini dalle aziende produttrici, a partire da BioNTech-Pfizer. Il compito del governo, in sinergia con le Regioni, consiste nell'individuare prontamente le criticità al fine di risolverle con spirito costruttivo e in un rapporto di leale collaborazione e questo è l'impegno che abbiamo e che ho avuto modo di ribadire la settimana scorsa nell'incontro con l'assessore regionale lombardo, Letizia Moratti, e con il governatore Attilio Fontana". (segue) (Com)