Napoli: Casillo (Pd), trasferiamo al Centro Direzionale tutti gli uffici della Regione Campania

- "Trasferire al Centro Direzionale di Napoli tutti gli uffici di competenza della Regione Campania e oggi dislocati in varie parti della città. In questo modo potremmo decongestionare il centro della città, apportare un evidente risparmio per le casse dell'Ente riducendo di gran lunga i fitti passivi e anche i tempi della burocrazia". E' la proposta lanciata da Mario Casillo, capogruppo del Partito democratico in Consiglio Regionale. "Credo che il rilancio del Centro Direzionale di Napoli debba essere uno dei temi fondamentali dell'agenda politica del Partito democratico in vista delle prossime amministrative - spiega l'esponente regionale del Pd - Purtroppo la pandemia ha evidenziato ancora di più i problemi che attanagliano questa zona di Napoli: tanti uffici sfitti, problemi di sicurezza e manutenzione. Ripartiamo dalla sua posizione strategica: basti pensare alla vicinanza della Stazione Centrale delle Ferrovie dello Stato, agli ampi parcheggi, alla stazione Eav già in funzione e quella della linea 1 della Metropolitana che sta per essere completata. Le tante volumetrie a disposizione possono essere sfruttate nel migliore dei modi per allocare gli uffici regionali dislocati in varie parti della città con un evidente beneficio sia per l'Istituzione, ma soprattutto per i cittadini", conclude Casillo.(Ren)