Campania: Nonno (Fd'I), Regione attivi ristori per palestre e gli enti sportivi

- "Le palestre e gli enti che in generale si occupano di sport sono in grave crisi, in un tunnel nel quale non vi si vede una via d'uscita. Un indotto alla canna del gas che coinvolge migliaia di lavoratori in Campania. La Regione si adoperi per attivare una serie di ristori dedicati, finalizzati a dare respiro a questo settore. Si agisca in fretta e si faccia si che chi è attrezzato per garantire in sicurezza le attività possa riaprire quanto prima. Non vi è più tempo da perdere". Lo ha dichiarato in una nota il consigliere regionale della Campania di Fratelli d'Italia Marco Nonno.(Ren)