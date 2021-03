Sardegna: tavolo istituzionale regionale per elaborare la strategia di sviluppo sostenibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono cinque i temi strategici individuati: una Sardegna "più intelligente" (innovazione e digitalizzazione per una rafforzata capacità amministrativa e una maggiore competitività del sistema produttivo), "più verde" (tutela della biodiversità, azioni per il clima, transizione energetica e modello di economia circolare), "più connessa" (efficiente rete digitale), "più sociale" (benessere diffuso basato su competenza, lavoro, inclusione e salute) e "più vicina" ai cittadini, identitaria e accogliente, attraverso la cultura e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturale. "La Srsvs - ha detto ancora l'assessore della Difesa dell'ambiente - deve tracciare un modello, coniugando le esigenze di crescita economica con quelle di sviluppo del benessere umano e sociale per una società economicamente avanzata, più equa, sana, armoniosa per tutti e nel rispetto dell'equilibrio dell'ecosistema". L'assessore regionale del Lavoro, Alessandra Zedda, ha sottolineato: "Dobbiamo cogliere l'opportunità del 'vantaggio competitivo' che si verificherà nel dopo epidemia, quando tutti, dopo questi mesi drammatici, dovranno ripartire. La Sardegna pone tra i suoi obiettivi la costruzione di un futuro impostato su temi fondamentali come sostenibilità e digitalizzazione, validi per tutti i settori della vita socioeconomica isolana, compreso quello del lavoro. Siamo tutti coinvolti, istituzioni in testa - ha concluso Zedda -, per disegnare il nuovo modello di sviluppo della Sardegna". (Rsc)