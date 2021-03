Campania: controlli nella Terra dei Fuochi, tre denunce a Caivano (Na)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Effettuata ieri a Caivano (Na) una operazione di controllo straordinario interforze contro lo smaltimento illecito e i roghi di rifiuti industriali, artigianali e commerciali. L'annuncio in una nota della prefettura. L’attività si inquadra nelle azioni di “secondo livello” (cioè operate da pattuglie congiunte dall’Esercito e dai corpi di Polizia municipale o metropolitana) che si aggiungono ai settimanali action day, secondo la programmazione definita dall’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania nell’ambito della cabina di regia della Terra dei Fuochi, sempre con il coordinamento delle Prefetture di Napoli e Caserta. Sono entrati in azione sei equipaggi per un totale di 16 unità interforze, nelle località e nei siti in cui abitualmente vengono abbandonati e quindi conferiti in modo illecito i rifiuti sul territorio, controllando un'attività imprenditoriale e commerciale, otto persone identificate, di cui tre denunciate, area sequestrata 20mila metri quadri circa, sequestrati inoltre 18mila metri cubi circa di rifiuti speciali pericolosi. Nel frattempo, un camion che stava trasportando dei rifiuti destinati all’impianto, quando ha visto gli agenti, ha invertito il senso di marcia, tentando la fuga. È stato prontamente raggiunto dagli agenti, ed è stato scoperto che trasportava dei rifiuti illecitamente che non potevano essere conferiti.(Ren)