Napoli: Laboccetta (Polo Sud), de Magistris alla canna del gas, opposizione chiuda sua amministrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “De Magistris è nuovamente alla canna del gas. Da tempo si è trasferito in Calabria alla ricerca affannosa di uno strapuntino per le prossime regionali. Ieri ha perso un altro pezzo della sua cosiddetta maggioranza, da tempo in stato comatoso. Ancora una volta le opposizioni hanno la possibilità di chiudere ad horas la peggiore esperienza che ha vissuto Napoli dal dopoguerra. Mi auguro che sia finalmente terminato il tempo dei giochini e dei minuetti”. Lo ha dichiarato in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta, presidente di Polo Sud. (Ren)