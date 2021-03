Piemonte: turismo, nel 2021 investimenti per 22 milioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Essendo quest’ultimo un Fondo rotativo - ha spiegato l’assessore - quando le risorse saranno restituite a Finpiemonte dalle imprese che hanno beneficiato del finanziamento, si potrà decidere di averle nuovamente a disposizione del Bilancio regionale oppure riaprire il Bando con le nuove economie”. Corale l’appello dei consiglieri di opposizione Sarah Disabato (M5S), Giorgio Bertola (M5S) e Silvio Magliano (moderati) a non dimenticare i tanti commercianti danneggiati dai cantieri infiniti i cui lavori, protraendosi nel tempo, isolano ancor più di quanto già non lo siano in questo periodo le attività commerciali. L’invito è stato quello di immaginare, come lo scorso anno, un escamotage per mettere a bilancio fondi a sostegno di questa categoria di commercianti che vive un’emergenza nell’emergenza. Soddisfazione ha espresso la consigliera Monica Canalis (Pd) per i fondi, non previsti nel 2020, destinati al tema delle fortificazioni alpine. (Rpi)