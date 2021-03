Campania: Ciarambino, taglio stipendi 118, disabili e docenti invaccinabili, Ministero interverrà su criticità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo inoltre chiesto – ha proseguito Ciarambino - che si metta fine a una grave inadempienza della Regione, che nella campagna vaccinale ad oggi ha posto in secondo piano le persone con condizioni di fragilità e disabilità. Dal ministero abbiamo ottenuto rassicurazioni che domani stesso sarà portata in Conferenza Stato Regioni una nuova circolare che rafforzerà le indicazioni del piano vaccinale nazionale, dando particolare attenzione e priorità ai cittadini fragili, ai disabili e ai loro caregiver. Allo stesso modo abbiamo ottenuto l'impegno del ministero a fare chiarezza sul tema dei docenti cosiddetti invaccinabili. Aver dato la possibilità di effettuare il vaccino in Campania ai docenti che prestano servizio fuori regione è per noi motivo di soddisfazione alla luce delle battaglie che stiamo portando avanti. Ora abbiamo chiesto un impegno al ministero per consentire a chi lavora in territorio lontani dalla nostra regione e non è rientrato in Campania, di poter accedere alla campagna vaccinale nella regione nella quale lavora, come si è fatto per il personale sanitario, evitando così viaggi costosi per raggiungere il distretto Asl di residenza, che esporrebbero anche al rischio di contagio". (Ren)