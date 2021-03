Vaccino: Costa, no a battaglie tra Regioni, governo con territori per ottimizzare campagna (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A breve dovrebbe arrivare anche il via libera dell'Ema per il vaccino di Janssen per un'ulteriore svolta nel processo di immunizzazione della popolazione. Il momento storico richiede prontezza, visione, unità e concretezza per il bene comune. L'esperienza anche recente ha dimostrato che l'argomento Salute non porta né fortuna né dividendo elettorale ed è troppo elevato se si pensa a quello che è l'unico imperativo che dobbiamo tutti perseguire: salvare la vita al maggior numero di persone. Consapevoli che questa è una sfida che vinciamo solamente se operiamo tutti insieme, ognuno secondo il proprio ruolo e le proprie responsabilità", conclude Costa. (Com)