Molise: Primiani (M5s), depositata in Consiglio regionale interrogazione su test sierologici a personale Asrem

- Il consigliere regionale molisano Angelo Primiani, del Movimento cinque stelle, osserva: "Oltre il danno la beffa, è proprio il caso di dirlo. Esattamente due settimane fa denunciavo l'ennesima stortura nella gestione Covid da parte di Asrem. E oggi la situazione è ulteriormente peggiorata. Ai dipendenti dell'Azienda sanitaria che ricevono il vaccino viene chiesto, prima di tornare in servizio - continua l'esponente del M5s in una nota -, di effettuare un test sierologico. È una misura di monitoraggio fondamentale per capire se, dopo l'inoculazione dei sieri anti-Covid, medici e sanitari abbiano effettivamente sviluppato gli anticorpi. L'anomalia che ho denunciato stava nel fatto che Asrem chiedeva ai suoi stessi dipendenti di pagare quei test. Un paradosso che non è stato risolto, ma acuito. Mi aspettavo, sinceramente, che i vertici Asrem ponessero rimedio a questa decisione imbarazzante. Invece, sfogliando i giornali, mi sono accorto che da qualche giorno al Cardarelli non si effettuano più test sierologici. Nonostante siano fondamentali in questa fase, per testare proprio l'efficacia dei vaccini. Il caso riportato dalla stampa riguarda una povera anziana, che è stata rispedita a casa senza test né spiegazioni, nonostante le difficoltà per arrivare in ospedale (con tanto di carrozzella)". (segue) (Gru)