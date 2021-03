Molise: Primiani (M5s), depositata in Consiglio regionale interrogazione su test sierologici a personale Asrem (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre approfondivo la notizia - aggiunge Primiani - ecco arrivare puntualmente le segnalazioni da parte del personale Asrem: 'Se prima dovevamo pagare 25 euro per i test in azienda, mi dicono, ora ci invitano a farli al Gemelli, dove costano 50 euro'. Ecco la beffa. Sia chiaro, non sto parlando di norme di legge violate, ma è questione di buonsenso. E mi pare che in Asrem non ne abbiano avuto. Anzi, pare proprio che - non avendo intenzione di somministrare gratuitamente i test ai dipendenti - per evitare polemiche abbiano preferito sopprimere il servizio. Se così fosse, sarebbe gravissimo. Allora, per fare luce sulla vicenda e capire le reali motivazioni della decisione - conclude sempre Primiani - ho depositato una interrogazione in Consiglio regionale. Non vorrei che i riflettori accesi sul Molise stiano annebbiando la vista a chi deve occuparsi della salute dei cittadini". (Gru)