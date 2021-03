Piemonte: cultura, nel 2021 investimenti per 50 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il progetto «Piemonte TV Film Fund» a sostegno delle produzioni cinematografiche, televisive e audiovisive realizzate in Piemonte, per il 2021 è stata confermata la copertura economica delle attività con 1,5 milioni di euro, utilizzando le risorse residuali della gestione FESR 2014/2020. Per la valorizzazione del distretto Unesco piemontese l’assessorato ha aggiunto 1,8 milioni di euro dell’anno precedente, facendo salire a 6,8 milioni il contributo regionale. Sul tema dei lavoratori della filiera culturale che hanno particolarmente risentito del blocco delle attività, l’assessore ha annunciato, dopo un confronto con i sindacati, l’attivazione di un tavolo di lavoro sulla legge nazionale affinché vengano creati albi nazionali per il riconoscimento di queste particolari categorie professionali. Alcuni consiglieri sono intervenuti per chiedere chiarimenti all’assessore: Daniele Valle (Pd), Francesca Frediani (Movimento 4 Ottobre), Monica Canalis (Pd), Diego Sarno (Pd), Marco Grimaldi (Luv), Silvio Magliano (Moderati). Al termine la Commissione Cultura ha espresso parere favorevole a maggioranza alla parte del bilancio regionale di sua competenza. (Rpi)