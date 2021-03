Toscana: Nardini, al momento nessun prolungamento del calendario scolastico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione Toscana ha competenza sul calendario scolastico regionale, e in base alle decisioni prese a suo tempo la conclusione delle lezioni per quest’anno è fissata al 10 giugno per le scuole di ogni ordine e grado, tranne che per le scuole dell’infanzia che chiuderanno il 30 giugno. Al momento il governo nazionale non ha preso alcun provvedimento in materia di prolungamento del calendario, e nel caso auspichiamo il massimo confronto in sede di Conferenza Stato-Regioni. Dopo di che valuteremo il da farsi”. Lo ha affermato l’assessore regionale all’Istruzione Alessandra Nardini, rispondendo in aula a un’interrogazione presentata dal consigliere di Forza Italia Marco Stella. (Ren)