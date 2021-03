Napoli: Amitrano (M5s), bene rimozione murales illegali, così si combatte la camorra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La rimozione di murales e altarini dedicati a persone o gesti legati alla criminalità organizzata è un'azione fondamentale di ripristino della legalità. Si tratta di una battaglia di civiltà da condurre senza sosta e con implacabile determinazione". Lo ha detto in una nota il deputato Alessandro Amitrano (M5s), secondo il quale "contro la camorra serve una strategia integrata che contempli anche dei segnali fortemente simbolici. La subcultura della celebrazione di chi delinque è un vero scempio che va combattuto da tutti: Stato, cittadini, comunità. I balordi di Malanapoli non possono e non devono averla vinta: lo Stato non può consentire zone franche". (Ren)